Inizia oggi a Giarratana il triduo solenne in onore della Madonna della neve, patrona della Perla degli Iblei. Alle 18,30, nella basilica di Sant’Antonio, che ospita l’artistico simulacro, ci sarà la preghiera del Santo Rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono. In serata, alle 22, nell’incantevole cornice “Ro Cuozzu”, l’evento musicale “Note sotto le stelle” con la cover band “Modamaro”. Ci sarà un tributo musicale ai Modà e ai Negroamaro. Durante la serata, inoltre, sarà possibile la visita agli ambienti del museo a cielo aperto, location del presepe vivente. Domani, invece, sabato 3 agosto, è la Giornata del volontariato. Alle 17, in piazza Grande, ci sarà l’iniziativa diventa volontario di protezione civile per un giorno nell’ambito della prima festa del volontariato di protezione civile in onore a Maria Santissima della Neve. Il gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi e Giarratana organizzerà giochi esercitanti per tutti i bambini.

Alle 18,30 la preghiera del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi. Alle 20,30, dalla chiesetta di Maria Santissima delle Grazie, corteo con la croce dei volontari di protezione civile fino a piazza Martiri d’Ungheria. Alle 21, serata musicale nella piazza in questione con le band Bakia Pinto, Kids Bill, Baby 65, Music sprayers, uno spettacolo di musica d’insieme edizione 2024 a cura del maestro Riccardo Drago e dei suoi allievi, in collaborazione con il gruppo di protezione civile di Chiaramonte Gulfi e Giarratana. Durante la serata ci sarà la degustazione di panini offerti dal gruppo Alfa. Prosegue, intanto, l’azione di pulizia straordinaria portata avanti dall’impresa ecologica Busso Sebastiano per rendere più decorosi i luoghi che quest’anno sono interessati dai festeggiamenti.