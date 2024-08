“I cannoli dell’amore” è il titolo della commedia brillante che ha intrattenuto il pubblico con una serie di trovate umoristiche capaci di scatenare applausi a ripetizione. Nell’ambito dell’edizione 2024 di “Teatro in spiaggia”, la kermesse che finora sta riscuotendo una notevole attenzione, la pièce scritta da Maurizio Nicastro, che è anche direttore artistico del cartellone, e con la regia di Alessandro Sparacino, è stata presentata in una versione che ha fatto registrare il grande consenso del pubblico presente ieri sera al circolo velico Anemos di Scoglitti. La compagnia Palcouno di Ragusa ha saputo rendere i registri dei vari personaggi nella maniera migliore, coinvolgendo i presenti. La trama racconta di Mario che, giovane vedovo, non si dà pace per la scomparsa della moglie Lucia a causa di un’avaria all’aereo durante un volo sulla Mongolia. La madre, Donna Virginia, già trascorsi parecchi anni, per risolvere i problemi economici cerca di convincere il figlio a sposare la cugina Emma, danarosa e da sempre innamorata di Mario, restio all’idea. Donna Virginia, quindi, si vede costretta a fare ricorso a delle pillole dai poteri sorprendenti per spronare le reazioni di Mario, anche attraverso il ricorso ai cannoli di una famosa pasticceria. Ma, a questo punto, il diavolo ci mette la coda. Infatti, il maggiordomo Amilcare, la cameriera Ginetta, l’accompagnatore della moglie rediviva, il principe Cho-Un-Khan, il maresciallo La Guardo e la stessa Donna Virginia rimarranno vittime inconsapevoli di cannoli e pillole. Le situazioni comiche alternate a gags trascinanti hanno fatto raggiungere, alla fine, ad ognuno dei personaggi, la propria meta, inattesa o inaspettata, caratterizzando la fase conclusiva della commedia tra l’entusiastico consenso del numeroso pubblico. Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma mercoledì 7 agosto con la commedia brillante che sarà proposta dalla compagnia Antea di Vittoria con il titolo “La Fortuna con la F maiuscola”. Prenotazioni anche whatsapp ai numeri 333.4183893 e 333.3343433.