Furto in un bar-tabaccheria a Donnalucata. L’episodio si è verificato in via Sanremo dove ignoti malviventi hanno rotto la vetrata di un esercizio commerciale, il Settemila, frequentato fin dalle prime ore del mattino. Sembrerebbe che i ladri siano entrati all’interno di un grosso buco da loro provocato, utilizzando a quanto pare una pietra per rompere il vetro dell’imposta, proprio quella che si affaccia su via Sanremo. I carabinieri del Nor della compagnia di Modica sono al lavoro per quantificare il bottino e soprattutto per individuare che cosa i ladri hanno scelto di portare via durante il “colpo”. Il bar-tabaccheria, per la sua posizione strategica, è uno dei più frequentati dell’intera borgata che, pur essendo molto trafficata, in questo periodo, anche durante le ore notturne, non si è accorta di nulla.