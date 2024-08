Con decreto della Penitenzieria apostolica presso la santa sede, è stata concessa l’indulgenza plenaria in occasione dei festeggiamenti in onore alla santa patrona di Giarratana, Maria Santissima della neve. Potranno ricevere l’indulgenza tutti i fedeli “veramente pentiti”, “mossi da spirito di carità”, “che, nel corso dei solenni festeggiamenti del 5 agosto in onore alla patrona, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla santa comunione, pregheranno secondo le intenzioni del sommo pontefice”. L’indulgenza potrà essere applicata “in forma di suffragio alle anime del Purgatorio”.

Oggi, intanto, è il giorno della vigilia della solennità della santa patrona. Alle 18 il suono a festa delle campane di tutte le chiese, lo sparo dei colpi a cannone e il tradizionale giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini Città di Giarratana, annunciano la solennità della santa patrona. Alle 18,30, nella basilica di Sant’Antonio abate, la preghiera del Rosario e alle 18,45 la celebrazione dei Primi vespri nella solennità della santa patrona. Alle 19 la santa messa celebrata da padre Giovanni Filesi alla quale sono invitate a partecipare tutte le mamme che hanno avuto la gioia di un figlio nel corso dell’anno. In serata, poi, due momenti importanti di spettacolo in piazza Grande. Alle 22,30, infatti, ci sarà l’esibizione del cabarettista Andrea Barone che proporrà lo show “Ridendo con le voci dei vip”. Alle 23, invece, l’atteso concerto di Povia, organizzato dalla Puma events, nell’ambito del tour “Mi hai salvato la vita”. Un appuntamento atteso da grandi e piccini. Intanto l’impresa ecologica Busso Sebastiano sta per ultimare l’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dai festeggiamenti per rendere gli stessi più decorosi.