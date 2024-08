Torna “Calici sotto le stelle”, per celebrare una delle serate più suggestive dell’estate, ovvero la magica notte di San Lorenzo. Location naturale sarà ancora una volta Punta Secca dove le cantine Akrille Bastianich/Cutrera, Azienda Di Rachele, Beniamino Fede, Cantoneri, Gurrieri vini, Losi Vigne Migranti, Vigna di Pettineo, Tenute Foti Randazzese, Tenute Navarra, Terre di Giurfo, Turi Eccellenze dell’Etna, innaffieranno il palato dei partecipanti insieme al food con ben sei postazioni grazie alla presenza di Fidone Carni, La Collina degli Iblei, Trovato Food, Andrea Giannone Pasticceria e Informa longevity food. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del sindaco Peppe Dimartino, del vicesindaco Francesco Dimartino, dell’assessore agli Spettacoli Caterina Gambino e di Simone Tumino per l’associazione Glocal. Insieme a loro, anche la giornalista Gianna Bozzali e la food blogger Barbara Conti.

L’apertura e la distribuzione calici avrà luogo negli infopoint di piazza Vigata e piazza Concordia a partire dalle ore 19.00. L’apertura dei banchi di assaggio è prevista per le ore 20.45. Si potranno effettuare 5 degustazioni vini con un contributo di € 15,00, oppure 3 degustazioni con € 10,00 (cauzione calice e portacalice € 5,00). La chiusura della distribuzione calici è prevista per le ore 23.00 e la chiusura manifestazione per le ore 24.00 (non saranno rimborsati ticket non consumati). Sarà attivo, anche in questa serata, il servizio di bus navetta tra Punta Secca e Santa Croce, che permetterà a tanti cittadini di potersi spostare comodamente, senza problemi relativi al parcheggio ed in maggiore sicurezza. L’invito dell’Amministrazione è sempre quello di bere responsabilmente.