Terzo appuntamento, mercoledì 7 agosto, con il Teatro in spiaggia ospitato nella straordinaria cornice del circolo velico Anemos a Scoglitti. Nel contesto della rassegna che si avvale della direzione artistica di Maurizio Nicastro, stavolta sarà proposta la commedia brillante “La Fortuna con la F maiuscola” che sarà portata in scena dalla compagnia Antea di Vittoria. La rappresentazione di cui sono autori Eduardo De Filippo e Armando Curcio, nell’adattamento in siciliano di Carmela Gallenti, è l’emblema di quelle operazioni culturali che nobilitano il teatro amatoriale. La compagnia Antea, con Arcangelo Pisani e Umberto Copani in primo piano, cercherà di animare una recita quasi a soggetto che si prefigge di coinvolgere il pubblico come in un dialogo continuo dal quale gli attori ricaveranno suggerimenti e incoraggiamenti. Genuini talenti della commedia dell’arte, i protagonisti di questa rappresentazione sono intenzionati a proseguire lungo il solco dei due precedenti appuntamenti, che hanno fatto registrare il sold out, dando ancora una volta prova della riuscita di questi eventi di intrattenimento che si avvalgono di uno scenario unico, quello del mare che fa da sfondo, con il proprio rumore, alla rappresentazione, come una sorta di ideale colonna sonora. L’appuntamento come sempre a partire dalle 21,30, biglietto 10 euro e la possibilità di prenotare, anche whatsapp, ai seguenti numeri di telefono: 333.4183893 oppure 333.3343433. Un altro speciale evento su un palco diventato ormai di prestigio per le compagnie amatoriali e destinato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni anche per il fatto che la compagnia Antea è conosciuta e apprezzata da numerosi vittoriesi.