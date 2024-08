Il direttore generale del Libero consorzio comunale di Ragusa, Nitto Rosso, ed il dirigente del settore Lavori pubblici, Carlo Sinatra, si sono recati in visita istituzionale al Comune di Vittoria dove hanno avuto modo di prendere visione di alcune problematiche connesse alla edilizia scolastica, in particolare modo relative alla copertura di alcuni spazi esterni per la realizzazione di una palestra. “Sono interventi necessari – spiega la commissaria straordinaria Patrizia Valenti che da Palermo ha seguito l’incontro -. Abbiamo assunto un impegno con i sindaci della provincia di Ragusa per fare tutto quello che è nelle nostre possibilità e certamente manterremo la promessa”. La visita del direttore generale (nella foto con il sindaco Aiello) si è poi conclusa a Cammarana, sito già oggetto di numerosi sopralluoghi anche in compagnia della commissaria Valenti, per studiare ogni intervento possibile. A margine della riunione con il sindaco Francesco Aiello, alcune associazioni ambientaliste hanno voluto incontrare il direttore proprio per chiedere notizie concrete sul rifacimento del ponte, ricevendo rassicurazioni che l’intervento si farà immediatamente ma nel rispetto dei limiti ambientali e con l’obiettivo di riqualificare una zona archeologica e renderla fruibile ai visitatori, non certo con l’obiettivo di riaprire una strada al traffico. “Dobbiamo pensare ad un progetto che restituisca questa area alla fruizione turistica e culturale. Per la mobilità ci sono altri percorsi. Nei prossimi giorni dovrebbe essere sottoscritto l’accordo per la riclassificazione dell’area con il Comune di Ragusa e con il Comune di Vittoria”, conclude Patrizia Valenti, ricordando anche come nei giorni scorsi è stata sollecitata dal senatore Salvo Sallemi, che aveva richiesto espressamente il minore impatto possibile ed un investimento nel segno della riqualificazione. Parti politiche e cittadinanza sono dunque unite per questo obiettivo che la Provincia si è impegnata a risolvere in pochissimo tempo.