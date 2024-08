Gran pienone, ieri sera, al circolo velico Anemos di Scoglitti per la rappresentazione de “La Fortuna con la F maiuscola”, commedia brillante scritta da Eduardo De Filippo e proposta nella versione siciliana di Carmela Gallenti: una rappresentazione che ha entusiasmato il pubblico. La locale compagnia Antea, nell’ambito della rassegna Teatro in Spiaggia, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, ha fatto registrare il sold out. La commedia racconta la miseria e l’arte di arrangiarsi attraverso uno spaccato di vita familiare intriso di sberleffi, risate eded equivoci. Nel testo sono stati condensati tutti gli elementi tradizionali della commedia, utili ad esaltare la condizione di bisogno, materiale e morale, e di ingiustizia familiare, sociale o addirittura esistenziale, dell’uomo. La trama è nota: il protagonista vive con la moglie ed il loro figlio adottivo una vita di miseria, di stenti e di sventure. Sebbene ferito ed amareggiato, lo stesso non rinuncia mai alla lotta con la vita per affermare la propria dignità e si industria come può in mille iniziative che il più delle volte falliscono. Finalmente, un giorno, anche qui, inattesa, arriva la fortuna (con la F maiuscola). Infatti, al protagonista viene comunicato che è il destinatario di una grossa eredità lasciatogli da suo fratello da poco morto in America.Sta per diventare molto ricco, ma ci sono tutta una serie di condizioni che bisognerà seguire. E che hanno fatto sbellicare il pubblico, molto attento a seguire le varie evoluzioni del racconto, dalle risate. Insomma, una grande scommessa quella della compagnia Antea che è stata pienamente vinta visto e considerato che sono stati numerosi gli spettatori che hanno partecipato all’appuntamento di ieri sera. La rassegna prosegue il 16 agosto con il nuovo lavoro scritto da Maurizio Nicastro, la commedia brillante “Gobba a levante”, che sarà portato in scena dalla compagnia Palcouno.