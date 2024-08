Da Palermo arriveranno 100mila euro a disposizione del Comune di Acate per interventi di riqualificazione urbana. Questo grazie ad un apposito emendamento alla manovra finanziaria presentato dall’onorevole Ignazio Abbate. Nel dettaglio i fondi serviranno per opere di ripristino di due luoghi simbolo di Acate come Piazza Matteotti e Piazza Caduti di Nassirya e per il plesso che ospita la Scuola Elementare Capitano Puglisi.

“Continua il lavoro in sinergia con le Amministrazioni Locali del territorio ibleo – commenta l’on. Abbate – ed in particolar modo con quella di Acate dove con il Sindaco Gianfranco Fidone abbiamo concordato sulla necessità di questi interventi di decoro urbano in luoghi simbolo per la città. Due saranno in zone di ritrovo dei cittadini acatesi ed uno in una scuola molto frequentata, per cui sono convinto che tali fondi siano stati indirizzati dove più se ne sentiva il bisogno. La collaborazione istituzionale è fondamentale ad ogni livello e porta i suoi frutti che sono sotto gli occhi di tutti. Grazie a questa serie di emendamenti siamo riusciti a portare in provincia di Ragusa oltre 2 milioni e 300mila euro per opere che vanno dal sociale all’arte, dallo spettacolo alle manutenzioni”.