Rafforzare il brand Ragusa attraverso un’app di intelligenza artificiale generativa progettata per la promozione turistica custom sul territorio provinciale. Questo l’obiettivo del progetto “Maike Turismo” e dell’accordo istituzionale siglato in viale del Fante tra il Libero Consorzio ibleo e la Azeta srl. L’app avrà il compito di fornire informazioni ai turisti, ed a coloro i quali vorranno pianificare viaggi, soggiorni o esperienze in provincia di Ragusa, attraverso un modello di intelligenza artificiale in grado di rispondere in tempo reale su costi dei viaggi sulla base delle richieste dell’utente, degli hotel ed in generale dei diversi modelli di strutture ricettive, così come le esperienze da poter fare sul territorio, la logistica per gli spostamenti interni, gli eventi in programma ed attraverso l’interazione con la fotocamera degli smartphone sarà in grado di riconoscere i monumenti ed i luoghi d’interesse artistico ed architettonico fornendo all’utente un racconto sia via chat che verbale con il supporto di un avatar 3D.