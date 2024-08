La celebrazione eucaristica caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa di un figlio è uno dei momenti più significativi delle cerimonie in programma domani con riferimento alle celebrazioni tuttora in corso relativamente alla festa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa. Una serie di appuntamenti molto intimi sul piano spirituale che, voluti dal parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, risultano essere sempre molto partecipati. Domani, però, il primo evento religioso è alle 8 con la celebrazione eucaristica. Alle 19,30 la santa messa nel giardino delle Suore e, quindi, alle 19,15, in chiesa, il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 20, come detto, la santa messa con la speciale caratterizzazione di cui sopra. Domenica, poi, prende il via il triduo in preparazione alla festa.

Sarà predicato da don Mario Modica. In particolare, alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11 le sante messe in chiesa. Alle 19 la celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti. Alle 19,30 la santa messa nel giardino delle Suore e alle 19,15 il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 20 la santa messa in chiesa con omelia tenuta dal predicatore mentre alle 20,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presso l’Rsa N.K., vale a dire nell’immobile che ospitava il seminario estivo. Ci si prepara, naturalmente, per gli appuntamenti più significativi dei festeggiamenti che si terranno in concomitanza con la celebrazione della festività di Ferragosto.