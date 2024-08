Un. Liolà, per il tradizionale appuntamento con, ospiterà il(nella foto), ormai da un decennio direttore del Museo Egizio di Torino. Il 12 agosto, alle 21,30, il celebre egittologo presenterà il suo ultimo libro “Alla ricerca di Tutankhamun” in un dialogo con la professoressa Gaudenzia Flaccavento. In un racconto che unisce meraviglia e passione a rigore scientifico, Greco descriverà la scoperta archeologica più emozionante che il mondo abbia mai conosciuto. “Da cinque anni abbiamo scelto di avere una serata dedicata all’archeologia e quest’anno la nostra rassegna raggiunge l’optimum con la presenza del professor Greco, che ringraziamo di cuore per la disponibilità. Questa serata impreziosisce la nostra rassegna, che negli anni sta diventando sempre più apprezzata sul territorio. Grazie al contributo dei tanti che continuano a credere in noi e a sostenere i nostri progetti, siamo riusciti ad avere come ospite una delle eccellenze italiane che porta avanti nel mondo campagne di scavi e di studio di altissimo livello”, dichiarano Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, ideatrici ed organizzatrici della rassegna promossa dallacon il sostegno del. A dialogare con Greco saràche evidenzia il legame di Christian Greco al capoluogo ibleo, città natale dei suoi nonni. “La semplicità e capacità di comunicazione di Christian Greco non cessa mai di stupirci, e siamo certi che anche lunedì sera saprà offrirci profonde emozione”, dichiara. L’appuntamento è per lunedì 12 agosto alle 21,30 presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta a Marina di Ragusa.