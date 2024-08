Entrano nel vivo, a Marina di Ragusa, le celebrazioni in onore di Maria Santissima di Portosalvo. Domani, lunedì 12 agosto, secondo giorno del triduo predicato da don Mario Modica, alle 8 è in programma la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18, iscrizioni per partecipare al gioco del “Legno a mare”, in piazza Torre, presso il gazebo della Pro Loco. Alle 18,45, in chiesa, il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna.

Alle 19,30 la celebrazione eucaristica in chiesa con omelia tenuta dal predicatore. Martedì, alle 8 la santa messa, alle 18,45 il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, alle 19,30 la celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal predicatore. In serata, alle 22, in piazza Duca degli Abruzzi, spettacolo musicale con Radio Freccia Ligabue tribute band, a cura del comitato dei festeggiamenti, con il contributo del Comune di Ragusa e degli sponsor. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, invita i fedeli a illuminare e ad addobbare le vie lungo le quali si snoderà la processione con il simulacro, in programma il 15 agosto. Chi lo desidera, poi, può acquistare in sacrestia i drappi con l’immagine della Madonna da esporre fuori dalle case o sui balconi. Si possono ritirare pure gli striscioni con la scritta W Maria. Inoltre, si prega di non sostare le macchine lungo il tragitto della processione.