Una novità accolta con entusiasmo dai numerosi bagnanti che amano la spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri.

Da qualche giorno è attiva la postazione di Salvamento con torretta nella spiaggia limitrofa alla Fornace Penna con tre bagnini incaricati dal Comune. A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore alla protezione civile Enzo Giannone.

L’azione (è la prima volta nella storia che dei bagnini siano garantiti dal Comune) rientra nelle più articolate attività di presidio della spiaggia Bandiera Blu. E a proposito di mare sicuro e accessibile, l’amministrazione comunale precisa che a proposito dell’installazione dei gazebo a Sampieri e a Donnalucata per il progetto del Libero Consorzio comunale di Ragusa “Mare senza Frontiere” “spiace rilevare che, per ignoranza, o finta ignoranza – è chiarito da palazzo di Città – alcuni soggetti politici hanno attaccato il Comune, reo, a loro dire, di non aver fissato tali gazebo in spiaggia”.

Orbene, l’amministrazione comunale di Scicli ha eseguito le direttive impartite dalla ex Provincia Regionale di Ragusa, che non prevede l’installazione nella sabbia dei gazebo ma nelle aree prospicienti le spiagge, osservando in questo il dettame di legge, e i criteri di sicurezza legati alla consistenza del basamento fornito, che non è adatto a essere infisso sulla sabbia ma su sede pavimentata.

I gazebo in questione sono stati pensati dall’Ente fornitore per zone di transito e non di stazionamento a mare e qualora fossero infissi sulla sabbia potrebbero, in caso di forte vento, diventare delle pericolose vele in grado di colpire i bagnanti. Purtroppo, proprio a Scicli, vi è stato un caso di questo genere in passato.

Va precisato che chi volesse mettere tali strutture a norma in spiaggia dovrebbe passare dai calcoli del Genio Civile (richiesti dal Demanio Opere Marittime), dall’autorizzazione della Capitaneria e degli enti di competenza.

In questo senso, il Comune sta valutando, dal prossimo anno, di farsi carico di questa attività con strutture idonee e sicure, dato che la sicurezza è il primo presidio di ogni attività.

Circa l’inciviltà di alcuni utenti della strada di usare i gazebo come ricovero dei propri mezzi al riparo dal sole, la Polizia locale di Scicli ha già avviato una intensificazione dei controlli per elevare le dovute multe.

Infine, l’amministrazione Marino comunica che quest’anno è stato battuto ogni record nel numero di accessi nei lidi del lungo litorale sciclitano: sono ben 39, con una estensione lineare di 1000 metri, a fronte dei 600 metri degli scorsi anni.