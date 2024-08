Il Palco della danza iblea non tradisce le attese e, anzi, dà vita a uno spettacolo eccezionale, della durata di quasi tre ore, che riesce a tenere incollato il pubblico presente dall’inizio alle battute conclusive. Il format voluto dal Comune di Ragusa, e in particolare dall’assessore allo Sport, Simone Digrandi, quello cioè di riunire sotto lo stesso “tetto” gli enti di promozione sportiva e le relative scuole di danza associate presenti sul territorio, è pienamente riuscito. Ieri sera, in piazza Duca degli Abruzzi, a Marina, applausi a scena aperta per tutti i partecipanti, in rappresentanza di diciannove scuole, tra cui una dedicata al canto. A inizio serata, i presidenti dei comitati provinciali Csen, Sergio Cassisi, Asc, Paolo Fuggetta, e Aics, Giuseppe Monno, sul palco assieme all’assessore Digrandi, hanno illustrato le caratteristiche di questo evento che, per il successo ottenuto, sarà di certo ripetuto anche nel corso dei prossimi anni.

“Avevo una idea in mente la scorsa estate – ha detto l’assessore Digrandi – quello di fare, metaforicamente, sedere attorno allo stesso tavolo i rappresentanti degli eps presenti sul nostro territorio. E’ stato un percorso che ha visto la collaborazione di tutti e che oggi possiamo dire di avere finalmente concretizzato, con grandi riscontri. Davvero un momento speciale che merita di essere ripetuto. Ringrazio i tre presidenti per la loro collaborazione e, soprattutto, per avermi seguito lungo questo itinerario che, ne sono certo, sarà foriero di ulteriori novità. Un ringraziamento, poi, è doveroso nei confronti dell’ufficio Sport del Comune e di quanti mi collaborano personalmente per la cura avuta nell’organizzazione dell’evento”. A inizio serata, inoltre, sul palco tutti i maestri protagonisti di questa prima edizione de Il Palco della danza iblea: Gianni e Desy Occhipinti, Valentina Autellitano, Vittorio Terranova, Antonio Cascone, Rita Gurrieri, Vladan Jovanovic, Lea e Alessandro Alfè, Mariapina e Francesco Chessari, Gianna Tasso, Terry D’Antoni, Sonia Occhipinti, Anna Guastella, Rosanna Dicaro, Marinella Furnaro, Nuccia Quattrocchi e Giuseppe Licata, Alessandro Cutraro, Carmelo Iacono, Simona Scollo, Erika Brullo, Maria Distefano, Ivana e Bigio Nigita. A ciascuno di loro è stato consegnato un attestato di partecipazione così come anche ai coordinatori della serata, vale a dire Salvo Occhipinti, Vito Scollo, Gianni Dicaro, Raffaele Furnaro ed Eliana Curiali.