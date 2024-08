Ultimo spettacolo in cartellone, venerdì 16 agosto, per la rassegna Teatro in spiaggia al circolo velico Anemos di Scoglitti. Alle 21,30, nell’ambito della serie di appuntamenti promossi con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, è in programma la divertentissima commedia “Gobba a Levante (jella calante)”. Si tratta di un lavoro che sarà portato in scena dalla compagnia Teatro Badia di Ragusa con la regia di Maurizio Nicastro che, tra l’altro, è anche autore del testo. “In questa commedia brillante in due atti – sottolinea Nicastro – la fortuna e la sfortuna hanno un ruolo importante, tanto da giocare con i protagonisti spingendoli a subire consapevolmente lo sviluppo degli eventi. Ma delle paure altrui si può trarre vantaggio? O meglio: esiste la fortuna? Forse no. Ma crederci non costa nulla”. Una rappresentazione in cui la spensieratezza e il divertimento sono assicurati. Un lavoro che è stato pensato proprio per consentire a chi assiste di vivere una serata all’insegna dell’ironia e dello stare bene facendosi, tra l’altro, cullare dalle onde del mare. La rassegna Teatro in spiaggia ha fatto registrare un’attenzione non comune da parte degli spettatori che sono intervenuti. Prenotazioni al 333.4183893 oppure 333.3343433, anche whatsapp (nella foto uno degli ultimi spettacoli).