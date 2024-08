Un flash mob per salutare il Ferragosto. E per dare l’appuntamento a quello dell’anno che verrà, il 2025. E’ l’iniziativa di alcuni bagnanti a Sampieri che, sotto una luna brillante, hanno voluto chiudere in bellezza questa giornata caratterizzata in parte da alcuni refoli di vento ma, comunque, sotto un caldo asfissiante. Immancabile, ovviamente, il consueto bagno serale che è servito proprio per dare l’arrivederci al Ferragosto nella maniera più adeguata possibile.

Oggi lungo tutta la costa iblea si è registrato genericamente il sold out anche se alcune spiagge, soprattutto quelle con i lidi attrezzati, non sono state piene al 100 per cento, c’era qualche sdraio e ombrellone vuote. “Sembrava una domenica d’agosto e non un Ferragosto – ha commentato il titolare di qualche struttura a mare – dobbiamo prendere atto di un ridimensionamento dei flussi. E occorre muoversi per dare qualche risposta”.