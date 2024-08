Dovrebbe arrivare in Italia giovedì 22 agosto la salma di Nicole Lorefice (nella foto), la giovane estetista vittoriese di 19 anni che ha perso la vita in un incidente stradale registratosi a Rodi, in Grecia, mentre era in vacanza con il fidanzato e gli amici. I funerali, poi, dovrebbero svolgersi nella giornata di sabato. A rallentare l’iter sia l’autopsia disposta dalle autorità greche per cercare di conoscere le cause della morte sia la chiusura, nella giornata di ieri, del consolato italiano. Intanto il fidanzato, che si trovava con lei in sella alla moto presa a noleggio per effettuare un’escursione, ha fatto rientro ieri in Italia insieme agli altri amici vittoriesi che si trovano in viaggio con la coppia. La ragazza si trovava in vacanza in Grecia (dove era arrivata il giorno prima) con il fidanzato e alcuni amici quando è stata travolta da un autobus mentre viaggiava in sella ad una moto. Immediati i soccorsi, ma le condizioni della giovane sono apparse subito disperate. Aveva infatti riportato lesioni gravissime. Già poche ore dopo l’incidente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. La giovane aveva riportato una emorragia celebrale. Il fidanzato, invece, ha riportato diversi traumi e fratture. Ad avvisare entrambe le famiglie gli amici.