Non c’è un attimo di pausa per i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, anche durante queste giornate di agosto, stanno cercando di tenere alto il ritmo delle proprie pedalate per fare in modo che la parte finale della stagione possa essere affrontata con il giusto piglio e cercando di raggiungere altri traguardi degni della massima considerazione. E’ il caso di Leonardo Firullo che, nei giorni scorsi, ha partecipato al tradizionale trofeo Città di Falcone tenutosi in provincia di Messina. Firullo, nella sua categoria, quella del G6, è arrivato al secondo posto, dando prova, ancora una volta, pur a fronte di una concorrenza particolarmente agguerrita, delle proprie qualità.

“Siamo davvero entusiasti per questo risultato positivo – commenta il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – perché testimonia la grande volontà e abnegazione dell’intero gruppo oltre che dei singoli. Tutti pronti a fare valere, sino in fondo, le proprie peculiarità. Ci sono risultati che mettono in evidenza, qualora ce ne fosse di bisogno, la bontà dell’attività svolta dal nostro staff tecnico che si conferma come in questo caso. Davvero un mese di agosto ricco di stimoli e spunti che ci proietta verso un settembre che potrà regalarci davvero molte altre soddisfazioni prima che la stagione volga al termine. Ancora una volta consentitemi di ringraziare i direttori sportivi, tutti i miei collaboratori e, naturalmente, gli sponsor e i genitori senza il cui apporto tutto ciò non sarebbe possibile. Davvero una bella avventura per la nostra squadra quella che tutti assieme stiamo vivendo”.