Un incendio ha creato problemi alla circolazione stradale, questa sera, in via Risorgimento, al quartiere Sacro Cuore. Per cause da accertare le fiamme hanno attaccato un grosso albero ai margini della strada e la cabina dell’Enel che sembra essere andata in sovraccarico. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica ha evitato che le fiamme si propagassero ad un negozio attiguo e ad alcune auto parcheggiate nella zona. Indagini in corso per accertare le cause del rogo. La zona è rimasta al buio dalle 20,30 alle 23,30.