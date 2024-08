Incidente stradale poco dopo la mezzanotte di domenica in via Giuseppe Di Vittorio, proprio in prossimità della casa circondariale di contrada Pendente. All’incrocio con via Ducezio, due auto si sono scontrate, una tra queste è andata a impattare proprio in un angolo del muro che delimita il muro esterno del carcere. Ferite lievi per i conducenti. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di chiarire la dinamica del sinistro (foto Franco Assenza).