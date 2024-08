Apertura dei festeggiamenti con il festoso scampanio in onore del patrono principale della città e della diocesi di Ragusa, San Giovanni Battista, oggi alle 18 in Cattedrale. Dopo la santa messa delle 19 che sarà presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, ci sarà la consegna della maglietta ai nuovi portatori del fercolo di San Giovanni. Alle 20 l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro del patrono San Giovanni Battista nel braccio sinistro del transetto della Cattedrale, per la venerazione dei fedeli. Domani, martedì 20 agosto, alle 9 la reliquia del braccio di San Giovanni sarà traslata nella parrocchia di San Giovanni Maria Vianney. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani della residenza Villa Teresa che si trova nel quartiere della parrocchia. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da don Giovanni Filesi.

Mercoledì 21, invece, sempre alle 9, la reliquia del braccio del patrono sarà traslata nella parrocchia Sacra Famiglia. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani nelle case di riposo Santa Rosalia, Le Magnolie e Villa Ortensia. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Franco Boncoraglio. Da domani e sino al 28 agosto è in programma il solenne novenario. Ogni giorno, infatti, è fissata alle 9 la santa messa e alle 18 la recita del santo Rosario oltre alla coroncina in onore di San Giovanni Battista con i tradizionali canti eseguiti da Salvatore Lucifora (tenore), Heike Shenke (soprano), Emanuela Patanè (mezzosoprano) e dai bassi della corale polifonica San Giovanni Battista. Dirige il maestro Giovanni Arestia, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Le celebrazioni eucaristiche e i solenni vespri pontificali saranno trasmessi in diretta su Radio Karis inBlu e in streaming su www.cattedraletv.it, www.radiokaris.it oltre che sulle pagine Facebook Cattedrale San Giovanni Battista – Ragusa, Diocesi di Ragusa, Insieme Ragusa e Radio Karis inBlu e sul canale YouTube di Radio Karis. La Cattedrale, inoltre, informa che non è stato dato incarico ad alcuno di raccogliere offerte all’esterno.