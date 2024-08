Dopo “La Notturna”, secondo master in fuoristrada, tenutosi sabato scorso, iniziativa che ha riportato grande successo in termini di partecipanti, e dopo il concerto del coro Mariele Ventre (nella foto) di Ragusa diretto, ieri sera, in piazza San Bartolomeo, dalla maestra Giovanna Guastella, proseguono le celebrazioni in onore del patrono di Giarratana. Oggi, in particolare, riflettori puntati sugli eventi sportivi considerato che al campetto di piazza Grande intorno alle 18 prenderà il via la XI edizione del torneo di calcio a cinque dedicato a San Bartolomeo che sarà disputato in notturna e che dunque proseguirà sino alle prime ore dell’alba, sino a quando, cioè, non sarà decretato il vincitore. Domani, invece, alle 21,30, ci sarà la Notte Bianca, aspettando la fiera di San Bartolomeo, con spettacolo musicale a cura del Comune di Giarratana. Intanto, proprio nel giorno in cui sono state avviate le celebrazioni, la famiglia Cappello ha svelato la campana offerta a tutta la comunità parrocchiale per ricordare la dedicazione della chiesa di San Bartolomeo avvenuta il 29 settembre 1872 e intitolata ai tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Realizzata dalla ditta Virgadamo di Luigi Mulé Cascio che opera dal 1500 nel Comune di Burgio, la campana ha un peso di centosessanta chilogrammi e un diametro di 64 centimetri. Fa parte di un ambizioso progetto che vedrà la realizzazione di altre tre campane. Intanto ci si prepara per il triduo in vista della solennità del 24 agosto. Il triduo prenderà il via mercoledì 21 agosto.