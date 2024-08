Ha chiuso con un altro pienone la rassegna “Teatro in spiaggia” che, ospitata al circolo velico Anemos, ha fatto registrare l’interesse del pubblico, sancendo la bontà di una formula che, ideata dal direttore artistico, Maurizio Nicastro, ha sempre raccolto l’interesse di tutti coloro che si sono avvicinati a questa manifestazione. Il grande successo dell’ultima rappresentazione in cartellone, tra l’altro, è stato evidenziato dalle numerose risate registrate e dai vari applausi che hanno permesso di chiudere in bellezza questo suggestivo appuntamento in riva al mare. E’ stato portato in scena l’ultimo lavoro dello stesso Nicastro, dal titolo “Gobba a Levante (jella calante)”, che, rappresentato dalla compagnia Teatro Badia di Ragusa, ha consentito di puntare i riflettori sulla fortuna e sulla sfortuna, in grado di giocare con i protagonisti che, consapevolmente, sono stati costretti a subire lo sviluppo degli eventi. I vari attori, da Marco Comitini a Giada Ruggeri, da Giuseppina Aiello a Luca De Angelis, passando per Gisella Burderi, Emanuele Campo, Frida Terranova e Giovanni Migliorisi, con la regia dello stesso Nicastro, hanno non solo saputo coinvolgere il pubblico ma si sono cimentati sul palco in una performance che ha saputo elevare il divertimento a massimo comune denominatore. “La rassegna, anche per questa edizione – conclude Nicastro – è andata molto bene. La formula estiva, ancora una volta, si conferma interessante e capace di richiamare l’attenzione di tutti gli appassionati e non solo. Un esperimento, chiamiamolo così, che, ancora una volta, qualora ce ne fosse di bisogno, conferma l’interesse della gente per il teatro comico”.