Un’altra serata di piena energia con Marefestival eventi che, domenica sera, ha visto sul palco la regina della musica dance degli anni Novanta, vale a dire Nathalie Aarts dei The soundlovers che ha riscaldato il pubblico come non mai. Anche questa volta, piazza Rimembranze piena in ogni ordine di posto, a sancire il successo di un format che sta continuando a fare registrare una straordinaria attenzione. E, tra l’altro, c’è stato prima un preserata scoppiettante, con la maestra Sara Caschetto e il suo gruppo di ballo, l’ansioso di Tik Tok Francesco D’Arrigo, i The Doubles e i dj Salvo, Tony Cannizzaro e Zeesa.

Ma quando è arrivata lei, l’indiscutibile punto di riferimento del grande appuntamento, pubblico letteralmente in delirio alla luce di una scarica di energia che si è rivelata un toccasana per tutti coloro che si erano spesi al fine di riuscire a calamitare in uno dei luoghi centrali della città marittima varie fasce di età. La kermesse, promossa dal Comune di Pozzallo, con il supporto del Libero consorzio comunale, dell’Ars e della Regione, oltre che dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale e l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency, si è ancora una volta rivelata all’altezza della situazione, dando prova, se ce ne fosse di bisogno, delle grandi potenzialità della città marittima come luogo legato all’accoglienza e all’ospitalità anche per speciali eventi di intrattenimento del genere. Sul palco il sindaco Roberto Ammatuna e il vice Raffaele Monte hanno ringraziato tutti i presenti per essere intervenuti e li hanno invitati a divertirsi in modo sano, rievocando i brani celebri del passato, brani che hanno segnato un’epoca e anche più come Surrender dell’evergreen Nathalie Aarts che ha infiammato tutti gli animi di quanti si trovavano in piazza.