Si sono concluse domenica sera le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie in contrada Barco a Modica. Un momento molto suggestivo perché punteggiato, in qualche modo, da tutto ciò che accade nell’area rurale di una delle parrocchie in cui la devozione si esprime ancora in maniera molto semplice e diretta. Prima si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Peppe Di Stefano, parroco del Sacro Cuore di Modica. Poi, la processione con la statua della Madonna lungo la via Bussello/Modica Giarratana, villa Barco e, quindi, rientro in chiesa. La processione è stata accompagnata dalla banda musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” diretta dal maestro Corrado Civello. Al rientro della processione, ci sono stati i fuochi d’artificio.

Tra i momenti più affascinanti tenutisi nel corso di questi giorni, il rito della benedizione dei mezzi agricoli, della terra e dei nuovi semi che saranno poi sparsi nei campi per la prossima annata agraria. Ogni azienda ha portato un sacchetto della propria terra e dei propri semi con il nome scritto che sono poi stati riassegnati dopo la benedizione. Un rito speciale che è stato vissuto con estrema partecipazione da parte di tutti e che ha contemplato la partecipazione del vescovo della diocesi di Noto, mons. Salvatore Rumeo. In serata, poi, sempre domenica scorsa, lo spettacolo musicale con Giorgio & Sharon Distefano nel sagrato della chiesa e, contemporaneamente, la degustazione dei cannoli siciliani. Il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella, ha ringraziato tutti per la partecipazione a questi appuntamenti religiosi e non solo.