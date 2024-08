Due gatti che a Vittoria erano rimasti intrappolati dal luglio scorso in uno stabile finito sotto sequestro dopo un tentativo di femminicidio sono stati salvati grazia all’Enpa. Da giorni si sentivano miagolii disperati provenienti dalla palazzina, teatro di un tentativo di femminicidio da parte di un 28enne che aveva appiccato il fuoco al portone di casa dell’ex fidanzata che non voleva parlare con lui.

L’Enpa di Ragusa ha ricevuto la segnalazione e ha contattato l’assessore alla Tutela Animali del Comune di Vittoria Cesare Campailla. Quest’ultimo ha richiesto l’autorizzazione del magistrato di turno per poter accedere all’interno degli appartamenti sotto sequestro e ieri sera i due gatti presenti nello stabile sono stati salvati. “I gatti – racconta Maria, volontaria dell’Enpa di Ragusa – si trovavano negli appartamenti al terzo e al quarto piano chiusi a chiave. E’ stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto con la scala. Una volta entrati nell’appartamento, la situazione che hanno trovato al quarto piano si è rivelata davvero drammatica. La gatta, che era chiusa lì dentro da più di un mese, non aveva cibo a disposizione, era magrissima ed assetata. Vicino c’erano due gattini morti, i suoi piccoli, che aveva partorito lì e, probabilmente, che ha provato a nutrire fino all’ultimo respiro. Purtroppo, non avendo neanche lei modo di mangiare, non ce l’ha fatta. Probabilmente se non fossimo intervenuti ieri sarebbe morta anche lei: l’abbiamo trovata quasi in fin di vita, debolissima!” La situazione che i Vigili del Fuoco hanno trovato quando sono riusciti ad entrare al terzo piano è invece completamente diversa. “Chiuso nell’appartamento – continua Maria – c’era un gatto in salute. Aveva a disposizione una lettiera, del cibo e dell’acqua fresca come se qualcuno fosse riuscito ad entrare nello stabile sotto sequestro per cambiare l’acqua. La situazione legata alla proprietà dei gatti è ancora incerta e le autorità stanno indagando. I due gatti sono stati portati in salvo e di loro si stanno occupando due signore che già si prendono cura dei gatti della zona”.