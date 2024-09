La palestra dell’istituto Pirandello di Comiso presa di mira dai vandali. Un ulteriore intoppo per l’inizio dell’anno scolastico di questa struttura che dovrà essere ricostruita come da progetto. Intanto, gli studenti seguiranno le lezioni al Saliceto, già sede in passato di una scuola primaria. Mentre la scuola aveva già trasferito tutto nella sede distaccata i vandali, mentre mancavano ancora gli infissi, hanno agito pressoché indisturbati danneggiando estintori e danneggiando attrezzatura della scuola ma anche di altre associazioni che utilizzavano la stessa palestra. In ogni caso, già da ottobre, seppur raggiungibile a piedi dal Saliceto, la palestra della Pirandello, che non sarà intaccata dai lavori, potrebbe essere utilizzata. Probabilmente saranno diverse le criticità che vedranno la Pirandello protagonista a livello di struttura. Tuttavia, l’ambizioso progetto, a tratti futuristico, farà di questa scuola una delle più innovative e sicure. La struttura del Saliceto ha subito dei lavori di manutenzione per poter accogliere al meglio e in sicurezza gli studenti.