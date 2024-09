Agenti della “Sezione investigativa” del commissariato di Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un pregiudicato 51enne responsabile del reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacente del tipo hashish e cocaina. Nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura, volti alla prevenzione e repressione di reati in genere, e in particolare quelli in tema di stupefacenti, i poliziotti, in contrada Boscopiano, al termine di mirata attività, hanno indirizzato l’attenzione nei confronti di un pregiudicato, disoccupato, già sottoposto a sorveglianza speciale e obbligo di dimora, il quale aveva avviato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti presso la propria abitazione. Mirati servizi di osservazione consentivano così di scoprire le modalità dell’uomo nella spendita della sostanza stupefacente e, alla luce di quanto individuato, hanno bloccato lo smercio con una perquisizione domiciliare ad esito della quale veniva rinvenuto e sequestrato un borsone termico contenente n. 16 confezioni di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di kg. 1.700, sostanza stupefacente del tipo cocaina in pietraper un peso di gr. 1,4, nonché una ingente somma di denaro suddivise in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività illecita, n. 2 bilance elettroniche di precisione e materiale vario destinato al confezionamento dello stupefacente. Al termine dell’attività, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale Ragusa a disposizione del pm di turno in attesa del giudizio per direttissima.