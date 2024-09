Anche il Ragusano Dop è presente al “G7-Agricoltura e Pesca”, in corso a Siracusa negli spazi approntati a Ortigia dalla Regione Siciliana e da “Origin Italia” (l’associazione nazionale che raggruppa e rappresenta la quasi totalità dei Consorzi di Tutela Dop ed Igp d’Italia). Grazie alla iniziativa del Consorzio di Tutela, il “principe dei formaggi dell’area Iblea”, dunque, è in bella mostra in una vetrina di interesse internazionale.

E non solo; i vertici del Consorzio infatti, oltre a partecipare ai lavori degli importanti convegni promossi durante tutta la durata dell’Expo “Divinazione” realizzata in occasione del G7, saranno in prima linea nella importante conferenza su “Italian Geographical Indications a tool for international cooperation” programmato da “Origin Italia” per la mattinata di mercoledì 25 settembre, e nella successiva assemblea convocata nel pomeriggio dello stesso giorno. Sarà proprio tale assemblea che dovrà dibattere ed approvare il documento contenente le richieste per la valorizzazione del Made in Italy con particolare riferimento all’agroalimentare, da consegnare al Governo Nazionale ed ai rappresentanti degli altri Stati partecipanti al G7 Agricoltura. Insieme al Corfilac, il Consorzio inoltre, nei pomeriggi del 25 e del 27, presenterà le modalità di produzione tradizionale del Ragusano Dop con specifica dimostrazione dell’attività di filatura della pasta prima della creazione delle forme. Oltre alle altre iniziative divulgative e promozionali, per il pomeriggio di sabato 28 settembre, il Consorzio ha previsto infine, nello spazio di Origin Italia, una degustazione per far conoscere meglio e far apprezzare il Ragusano. L’obiettivo del Consorzio non può che essere quello di cogliere l’occasione del G7 e delle iniziative espositive e comunicative collaterali, contenute nel programma di “Divinazione. Expo 24”, per presentare, far degustare e promuovere le specificità del principale formaggio prodotto nel ricco territorio dei Monti Iblei, con marchio comunitario, con denominazione di origine protetta, certificato e garantito sotto ogni aspetto e sul piano della qualità, nell’esclusivo interesse dei consumatori.