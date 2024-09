E’ stato un altro fine settimana, l’ultimo in programma, contrassegnato da teatro e musica, come, tra l’altro, recitava il titolo del cartellone con il sottotitolo “Culture is life” promosso dal centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino. Il pubblico ha molto apprezzato il concerto del venerdì animato dal JazzUp quintet così come la rappresentazione teatrale portata in scena dalla compagnia “I superstiti” sabato scorso. A esibirsi, dal punto di vista musicale, il gruppo formato dal Gianfilippo Pollicita al sax, Filippo Dipietro al contrabbasso, Luca Failla alla batteria e, ancora, Giampaolo Castello al piano e Roberta Spampinato alla voce.E’ stata una esibizione molto apprezzata anche perché caratterizzata da sonorità jazz che hanno riscaldato il cuore degli spettatori i quali hanno applaudito a scena aperta i componenti del quintetto. Per quanto riguarda la rappresentazione teatrale, la commedia “Sì, papà” scritta da Carlo Nobile ha intrattenuto nella maniera migliore i presenti e si è rivelata una piacevole sorpresa, sul fronte del teatro comico, per tutti coloro che sono intervenuti i quali hanno così avuto modo di testimoniare la loro attenzione per l’iniziativa promossa dal Lifeten che, consistita in cinque appuntamenti, ha contribuito a rendere più interessante l’atmosfera settembrina che, solitamente, nell’ambito comisano, è dedicata all’intrattenimento serale. Ma non solo. L’idea da sviluppare è stata in qualche modo quella di anticipare la Sagra della vendemmia che, a Pedalino, si terrà nel corso di questo fine settimana. Dunque, è stata una serie di appuntamenti meritevoli della massima considerazione e che, soprattutto, hanno colpito nel segno. Una esperienza che, con il supporto del Libero consorzio dei Comuni di Ragusa, del Comune di Comiso e della Regione, assessorato al Turismo e Spettacoli, oltre che dalla presidenza dell’Ars, merita senz’altro di essere ripetuta. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato a questi appuntamenti.