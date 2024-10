La Questura di Ragusa ha salutato il commissario capo Rosalba Capaccio (nella foto con il questore Vincenzo Trombadore) che ha raggiunto il traguardo della pensione ed ha lasciato il servizio dopo “numerosissimi anni” passati nella famiglia della polizia di Stato, da ultimo come funzionario addetto presso la Squadra Mobile, l’ufficio investigativo della Questura.

Nata a Taranto, il commissario capo Capaccio ha iniziato la sua carriera da agente nel lontano 1986 quando è entrata a far parte della polizia di Stato e dopo un triennio trascorso a Roma presso il commissariato “Monte Mario”arriva a Ragusa da viceispettore nel 1989 dove presta servizio presso la Squadra di Polizia giudiziaria del commissariato di Ps di Vittoria e dove permane fino al 1994.

Dal 1993 fino al 2008 ha ricoperto incarichi vari presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio del Personale della Questura di Ragusa. Nel 2008 è stata nominata dirigente dell’ufficio del Personale che ha diretto fino al 2014. In questi anni ha assunto anche la direzione di diversi e delicati servizi di ordine pubblico. Nel 2014 è stata assegnata alla Squadra Mobile della Questura di Ragusa dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della Terza Sezione che si occupa di reati contro la persona ed in particolare di violenza di genere e reati ai danni delle cosiddette fasce deboli. Nel 2018, dopo avere superato il concorso interno per commissario della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico di vicedirigente della Squadra Mobile dedicandosi sempre in particolar modo alla violenza di genere.

Nel corrente anno, ha assunto anche l’incarico di funzionario addetto della Divisione Anticrimine, occupandosi di minori e misure patrimoniali.

E’ stato un momento delicato e di grande commozione e il questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, nel discorso di commiato, ha ricordato l’attaccamento al dovere di Rosalba Capaccio, stimata da tutti i colleghi, sia come persona che come poliziotta che non si è mai tirata indietro davanti ad un servizio o ad un’attività improvvisa, non facendo mai mancare la sua collaborazione e disponibilità a tutti i colleghi, in particolar modo alla Squadra Mobile dove ha svolto servizio in modo esemplare, grazie anche alle competenze acquisite sul campo in tanti anni di lavoro.

Tantissimi i colleghi presenti alcuni dei quali hanno ricordato alcuni episodi dei tanti anni passati insieme in questa provincia, sottolineando l’importanza dell’amicizia e dell’affetto che si viene a creare tra colleghi, rapporti che vanno oltre l’ordinario servizio. I numerosi colleghi presenti hanno inoltre condiviso in una targa un pensiero: “Esprimiamo viva gratitudine per l’assoluta dedizione al servizio e per l’elevata professionalità, con la certezza che permarrà sempre vivo il senso di appartenenza alla prestigiosa famiglia della Polizia di Stato”.

Durante l’intensa cerimonia, il questore ha poi rivolto al commissario capo Capaccio sentite parole di gratitudine per aver dedicato la sua vita al servizio dello Stato e della collettività, nella certezza di poter contare ancora sulla sua esperienza, supporto ed amicizia. A conclusione dell’incontro il commissario capo Capaccio ha ringraziato i suoi familiari per aver compreso e condiviso, negli anni, gli impegni affrontati ed ha augurato a tutti ogni bene, all’insegna dei principi morali che stanno a fondamento della polizia di Stato.