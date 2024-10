La parrocchia dell’Ecce Homo di Ragusa vedrà iniziare il novenario in onore della Madonna del Rosario a partire da domani, venerdì 4 ottobre. Dopo la celebrazione eucaristica delle 9, nel pomeriggio, alle 18, ci sarà il momento dedicato all’apertura della pesca di beneficenza che, come ogni anno, coinvolge numerosi componenti della comunità. Alle 18, poi, in primo piano la fase “Acciumari: Viva Maria!”, cioè vie e balconi saranno addobbati a festa come segno esteriore della devozione mariana presente nello storico quartiere degli Acciumari. Prevista l’accensione delle artistiche luminarie curate dalla ditta Illuminarte di Massimo Firullo di Ragusa. Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Flavio Maganuco, assistente diocesano settore Giovani di Azione cattolica, a seguire l’incontro di preghiera animato dall’Ac parrocchiale. Sabato, invece, in mattinata, alle 9, la celebrazione eucaristica mentre nel pomeriggio, alle 16,30, è in programma l’apertura dell’anno catechistico di Iniziazione cristiana: il pomeriggio sarà dedicato a bambini e adulti per riscoprire l’importanza della semina e del frumento. Iniziativa in collaborazione con Coldiretti Ragusa. Alle 18,15 la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 19 la santa messa e la benedizione del frumento, antica tradizione che lega il culto della Madonna del Rosario alla vita agricola iblea. Parteciperanno alla celebrazione la Coldiretti e gli agricoltori iblei.