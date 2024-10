Archiviata la trionfale trasferta in terra adriatica, per la Pvt Modica è arrivato il momento del primo esame casalingo. Non sarà sicuramente un esame facile visto che al Geodetico arriveranno le romane della Ics Volley S. Lucia, squadra che due anni fa conquistò la promozione in terza serie, categoria poi mantenuta senza troppi affanni al termine dello scorso campionato. Una squadra ben amalgamata che può continuare su individualità come Culiani e Palermo, già messesi in mostra nonostante la sconfitta casalinga contro Marsala.

“Noi siamo strafelici di come è andata la prima partita – commenta Elena Ferrantello (nella foto), uno dei leader silenziosi di questa squadra – perché l’esordio in campionato è sempre un’incognita. A maggior ragione per una squadra come noi che presenta tantissimi volti nuovi rispetto all’anno scorso. Abbiamo vinto su un campo non facile, un palazzetto stupendo che può sicuramente incutere timore nelle squadre ospiti. Lo stesso effetto che il nostro geodetico riesce a produrre sulle squadre che vengono a Modica. Sabato sarà un’altra partita molto tosta. Le nostre avversarie hanno sì perso all’esordio ma ricordiamoci che giocavano contro la corazzata del campionato. E nonostante questo per lunghi tratti del match sono riuscite a tener testa al Marsala. Per cui servirà la migliore versione della Pvt per regalare la prima gioia casalinga ai nostri tifosi che, ci auguriamo, assieperanno le tribune del geodetico. Veniamo da due anni ininterrotti di vittorie casalinghe ma sappiamo che in B1 sarà tutta un’altra storia. Non dimentichiamoci del passato, di quanto di straordinario abbiamo fatto negli ultimi due campionati, ma guai a vivere di ricordi. Sarebbe la fine”. L’inizio della partita di sabato è fissato alle 16, cioè due ore prima del canonico orario di inizio delle partite casalinghe delle biancorossoblu. Questo per venire incontro ad una esigenza delle ospiti legata al volo di ritorno.