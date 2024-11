“Una bella giornata di rugby, per giovani e meno giovani”. E’ il primo commento di coach Angelo Iozzia, che insieme a Gustavo Ponteprimo cura la preparazione della Seniores Maschile del XV del Sud-Est nel Campionato di Serie C. Ancora una vittoria, la quarta, per la franchigia che unisce Syrako e Ragusa Rugby, questa volta a Siracusa, contro Nissa. La cronaca: il XV del Sud-Est parte subito fortissimo e in pochi minuti, grazie a Ruben La Rocca e a Muccio, con trasformazione di Simone Malfa in entrambi i casi, vola sul 14 a 0. A metà primo tempo, il XV del Sud-Est, sempre in controllo, prosegue il proprio percorso, e, nonostante l’ottima prestazione degli avversari di giornata, marcia verso il riposo accumulando mete e punti. Tre le mete in ordine di sequenza, anche se non trasformate, con Malfa, Azzone e La Rocca sugli scudi. La meta di Ponteprimo, trasformata dallo stesso atleta, porta il XV del Sud-Est sul 36 a 0 al riposo. Nel secondo tempo, gestione del risultato, e, nonostante il ritorno degli avversari, navigazione tranquilla fino al termine, con qualche accenno di stanchezza, che non pregiudica la prestazione. Dopo una meta in apertura del Nissa, è Fazzino, che trasforma la propria meta e Muccio, con due mete non trasformate, a portare il risultato sul 53 a 7. Ancora Malfa e Dinatale, con mete trasformate da Fazzino, chiudono la sfida sul 67 a 7. “Chiudiamo il primo ciclo di incontri, con la pausa lunga che accompagnerà le prossime settimane – sottolinea Iozzia – con un’altra bella vittoria. Il nervosismo iniziale ha lasciato il posto alla serenità mentale di sviluppare quanto abbiamo provato, a lungo, durante gli allenamenti e la partita si è messa subito su binari favorevoli. Onore comunque al Nissa, squadra solida, ben organizzata nelle fasi statiche, specie in touche. Ma i nostri ragazzi non sono stati da meno. La nota più bella? Altri due debutti dei nostri Under 18, che pongono il nostro progetto sempre nell’ottica di un vivaio e di una crescita che coinvolge tutti i nostri atleti. Migliore in campo Ruben La Rocca, che ha guidato, da capitano, il XV gestendo il reparto e le fasi più delicate del gioco, in particolare al largo dei tre quarti. Antipasto alla gara della Seniores, la sfida dell’Under 14 che ha unito Syrako, Ragusa Rugby e gli amici di Malarazza. Era la prima volta che giocavano insieme, e le impressioni sono state molto positive. Bel feeling in campo, per una giornata – conclude Iozzia – all’insegna del divertimento”.