“Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”, è il tema che l’Onu ha scelto per la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2024 che si celebra oggi, 3 dicembre. Questo tema riconosce il ruolo importante che le persone con disabilità svolgono nella creazione di un mondo più inclusivo e sostenibile per tutti. Sottolinea, inoltre, l’importanza della partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali che riguardano la loro vita e chiama tutti ad uno slancio per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Per Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, è un tema azzeccatissimo: «Lo sosteniamo pienamente perché sin dalla sua fondazione Anffas ha operato per fare in modo che le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, fossero protagoniste dirette della loro vita e della vita della comunità, attraverso giusti ed adeguati sostegni e promuovendo autorappresentanza e autodeterminazione».

In questo contesto opera la Piam, la Piattaforma italiana degli autorappresentanti in movimento, la prima piattaforma italiana creata da Anffas per dare voce alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo che rappresenta un modello concreto di autorappresentanza, un tema centrale per garantire l’inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità. “In Anffas Ragusa – spiega la direttrice Salvina Cilia – il gruppo di autorappresentanti si riunisce una volta a settimana insieme ai facilitatori, figure nate per affiancarli e sostenerli, senza mai sostituirsi a loro. Durante gli incontri si affrontano gli argomenti che propone il gruppo, che possono riguardare la quotidianità, e si ribadiscono i diritti sanciti dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità. Si parla, inoltre, di come fare per renderli concreti nella vita di tutti i giorni, si partecipa ai progetti proposti da Anffas nazionale e si prende parte alla vita organizzativa della nostra associazione. Ogni gruppo proveniente dalle diverse Anffas è iscritto alla Piam e periodicamente l’Anffas nazionale organizza incontri on line o in presenza in cui tutti sono coinvolti”.