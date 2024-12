Vittoria importantissima per il Modica Calcio che espugna l’Enzo Vasi di Gliaca e vince contro la Polisportiva Giosa, regalandosi tre punti e avvicinandosi alla vetta occupata dal Milazzo. Ai rossoblù basta un gol del nuovo arrivato Montanaro al 90’ per far esplodere la tribuna ospite.

Modica che inizia con il piglio di chi vuole metterci una buona dose di agonismo, Schembari al 3’ recupera palla e la mette in mezzo per Idoyaga l’argentino da fuori manda il pallone alto ma fa scorrere i primi brividi sulla schiena dei difensori avversari. Dopo pochi minuti è Franzino, per i padroni di casa, a centrare la traversa con un colpo di testa ma per il guardalinee è tutto fermo, fuorigioco. Al 19’ ancora occasione per i rossoblu con Cappello che recupera una pallone e lo mette in mezzo per Idoyaga il numero 10 prova la botta ma trova uno strepitoso Paterniti a negargli la gioia del gol. Al 34’ ancora Idoyaga protagonista che mette un pallone di testa per Neto, il compagno non trova la porta da buona posizione e chiude le ostilità del primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa ancora Modica Calcio pericoloso, Incatasciato batte velocemente un calcio d’angolo, il pallone arriva in area ad Arquin che calcia a botta sicura ma trova un difensore sulla linea pronto a sventare la minaccia. Al 10’ ancora una grande occasione per Neto che riceve palla in area da un ispirato Messina, il tiro del portoghese è forte e ben indirizzato ma si spegne di poco a lato. Al 21’ carambola di emozioni, Cappello ruba il pallone ad un difensore avversario e si invola verso la porta, il suo pallone è parato, sulla ribattuta arriva Idoyaga che mette a lato di pochissimo. Al 42’ la gioia degli ospiti che si portano avanti con un lancio verso Arquin, l’attaccante di testa serve il nuovo arrivato Montanaro, il ragazzo non ci pensa due volte e calcia in porta regalandosi la gioia del gol all’esordio.

Vittoria importante per il Modica di Pitino e Radenza, l’umore torna ad essere quello di inizio stagione, la squadra gira e arriva con facilità davanti alla porta, solo il lavoro e le prossime prestazioni ci diranno che Modica aspettarci da qui a fine stagione

POLISPORTIVA GIOIOSA – MODICA CALCIO 0-1

Polisportiva Gioiosa: Peterniti, Di Maggio, Barez, Di Bella, Medouani, Pino, Retsos, Franzino Toure, Bruno, Alves. Panchina: Bonfiglio, Neres, Ballariano, Pillet, Granata, Verso, Scaletta, Sidoti, Goma. Allenatore: Mirko Silvestri.

Modica Calcio: Pontet, Cappello, Rossi, Palmisano, Schembari, Mollica, Incatasciato, Messina, Arquin, Idoyaga, Neto. Panchina: La Licata, Mallia, Denaro, Fragapane, Alecci, Kondila, Triolo, Montanaro, Vitelli. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 45’ st Montanaro