Tutto pronto per i festeggiamenti del decennale del Teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Che è pronto a celebrare l’importante anniversario da quando è stato restituito alla città, nel 2014 appunto, dopo un lavoro di recupero a totale carico dei privati e con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. In particolare, domani, sabato 28 dicembre, dalle 18,30, ci sarà lo spettacolo “Merry Christmas in love”, concerto tenuto dal maestro Marcello Giordano Pellegrino a ingresso gratuito, ma con una libera offerta a sostegno del teatro Badia. Ingresso fino a esaurimento posti. Il maestro Pellegrino guiderà il pubblico in un viaggio dentro la musica sulle note memorabili di Morricone, Rota, Piovani, Bacalov, Webber, Sinatra, Einaudi, Sakamoto, Yiruma e Pellegrino stesso. Una ricerca interiore ove anche una singola nota è capace di esprimere e conversare liberamente i propri sentimenti in un’infinità di suoni armonici che diventano parte viva di uno spirito che ricerca l’anima. Come un susseguirsi di emozioni in musica, in quella musica che con la saggezza dei grandi del passato ha innalzato questo linguaggio a un inno universale coniugando ispirazioni e nobili virtù. “Per noi un onore – dice Nicastro – festeggiare il decennale di apertura al pubblico del nostro teatro con un simile evento. Ricordo che sono oltre 1500 gli artisti che, in tutti questi anni, si sono avvicendati sul nostro palco. Insomma, numeri importanti che ci aiuteranno a crescere anche per il futuro”. Gli interessati possono prenotare, fino a esaurimento posti, al 333.4183893.