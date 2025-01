Sono proseguiti questa mattina i momenti commemorativi in concomitanza con il 332esimo anniversario del grande terremoto del 1693. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, oggi si è tenuta “La camminata della speranza”, a cura dell’ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport. Prima il raduno in piazza San Giovanni, poi la partenza della camminata, con un percorso di otto chilometri, e quindi intorno mezzogiorno l’arrivo in piazza Duomo.Oggi, alle 17, in cattedrale, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Antoci, parroco del duomo. Alle 18 prenderà il via la processione con il simulacro del patrono San Giorgio accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio – Città di Ragusa. Questo l’itinerario: corso Italia, via XXIV maggio, corso Mazzini, piazza Repubblica, via del Mercato, largo Camerina, via Orfanatrofio, via delle Suore, via Ten. La Rocca, via Giardino, piazza G.B. Odierna, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo e duomo di San Giorgio.