E’ finito con sentenza di condanna a 15 anni di reclusione il processo per la morte del cuoco di Modica, Peppe Lucifora. Questa mattina la Procura generale non ha replicato e la Corte d’Assise d’Appello di Carania è entrata in camera di consiglio alle 9,45 per uscirne dopo tre ore nel processo in questione. La Corte presieduta dal giudice Elisabetta Messina il 7 novembre del 2022 aveva ammesso quasi tutte le richieste della Procura generale e della parte civile nominando un consulente tecnico, il maggiore dei Ris di Roma Cesare Rapone. La difesa annuncia ricorso per Cassazione dopo avere letto le motivazioni che saranno depositate entro 60 giorni. Nell’ultima udienza, che risale al 4 novembre scorso, la difesa che assiste l’ex carabiniere Davide Corallo aveva contestato la ricostruzione fatta dalla Procura generale e quella della parte civile. In primo grado, Corallo era stato assolto.