Vittoria piange la scomparsa di Saro Zago (nella foto), cinquantenne, per tutti Saru u nanu, persona cara che quelli di una certa generazione conoscono da sempre. “Da bambino e da ragazzino quando si stava in via Cavour, ogni gruppo in un punto preciso – scrive un utente su Facebook – Il suo punto di ritrovo era tutta la via Cavour, amico di tutti e tutte. L’incontro con lui era sempre abbinato a delle battute, a dei modi di dire spesso inventati che diventavano parte di un linguaggio, di uno slang vittoriese diffuso tra i giovani in quegli anni. Per parecchi anni ha lavorato nei panifici e faceva consegne di pane a domicilio per tutta la città con la motoape Piaggio 50, ed era divertente incrociarlo sempre pronto al saluto e alla risata. Fai buon viaggio caro”. Si è spento a causa di un male incurabile. Lascia la compagna con cui conviveva da tempo.