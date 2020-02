L’episodio si è verificato stamani in via Nazionale a Modica. Una donna di 55 anni, nell’effettuare una manovra con la sua monovolume, anziché inserire la retromarcia ha innestato la prima, sfondando un muretto di circa un metro e finendo nella zona sottostante del condominio dove risiede, finendo sopra un furgone in sosta, tra l’altro di proprietà del figlio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. La donna è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita. I mezzi dei vigili del fuoco non sono riusciti a tirare fuori l’auto per cui la polizia locale ha fatto intervenire un trattore