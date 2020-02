Si potrà visitare sino a Domenica 23 Febbraio 2020, presso Edonè arte viva club, la mostra dedicata alle multiformi tele piegate di Cesare Berlingeri dal titolo L’invisibile è reale, un progetto espositivo che ben rappresenta la ricerca pittorica dell’artista Berlingeri. L’esposizione conta circa 30 lavori, che mirano a illuminare il visitatore su come con le proprie tele piegate l’artista sia riuscito a sintetizzare un linguaggio estetico legato all’invisibilità e alla percezione. La mostra a cura di Giovanni e Livio Bosco rappresenta in pieno lo sforzo dei due curatori che durante questi ultimi dieci anni di attività espositiva hanno sempre cercato di offrire un quadro quanto più ampio dei vari scenari dell’arte del XX secolo.

“Da secoli la dialettica del visibile e dell’invisibile occupa un posto rilevante nelle dispute relative alla natura dell’arte e alla qualità delle opere. Nel corso del Novecento, partendo dalle varie avanguardie che rompono per la prima volta definitivamente con quella che può essere considerata la visione consueta dell’opera d’arte, diversi artisti hanno iniziato a concepire le proprie creazioni in termini di invisibilità attingendo a discipline a loro contigue per riuscire a indagare riguardo ai grandi dubbi esistenziali dell’uomo. Uno di essi è sicuramente il pittore calabrese Cesare Berlingeri, il quale, fatto tesoro dagli insegnamenti ereditati dai pensatori del passato, ha trascorso la propria carriera alla ricerca di un linguaggio espressivo adatto alla propria epoca, investigando a lungo sul giusto accordo tra colore, materia e forma al fine di trasfondere la spiritualità nella propria arte.” Si legge nel testo di presentazione della mostra.

Sabato 22 Febbraio, in occasione del finissage i curatori sono lieti di poter offrire ai visitatori una visita guidata del percorso espositivo e si terrà inoltre un talk con l’artista dove si approfondiranno alcuni dei temi inerenti al lavoro pittorico di Berlingeri.

La mostra sino a chiusura sarà fruibile tutti i giorni, escluso il Lunedì, dalle 18.00 alle 21.00, Sabato e Domenica anche di mattina dalle 10,30 alle 13,00.