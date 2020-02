Tutto è pronto a Bologna per l’hair show che vedrà Toni Pellegrino impegnato con la presentazione di “UNENDING”, trend 2020 firmato per il gruppo The Best Club by Wella Professionals di cui è direttore creativo.

Di assoluto fascino la location scelta per questo appuntamento in calendario domenica 16 Febbraio alle ore 16. La nuova collezione sarà infatti presentata a Palazzo Re Enzo, edificio di epoca medievale nel cuore di Bologna che, per ventitré anni, fu prigione dorata di Re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II.

L’hairstylist siciliano non anticipa nulla sui look che proporrà, ma racconta il perché del nome dato alla collezione: “La bellezza si nutre di canoni classici, come l’armonia e l’equilibrio, che vengono rinvigoriti da un’estetica contemporanea. Questo mi fa pensare che la bellezza sia infinita – unending appunto – e che si rigeneri sempre, in un processo costante e continuo, al quale noi parrucchieri diamo il nostro piccolo contributo quotidiano generando bellezza per le ospiti dei nostri saloni.”

Sul palco con Toni Pellegrino presenteranno i look di “UNENDING” anche Eveline Pellegrino e Salvo Binetti, direttori tecnici del gruppo The Best Club, e gli altri sei membri del team creativo: Alessio Larghetti, Leo Libardi, Antonello Lotito, Luca Morellato, Roberto Spano e Luigi Vernengo

Se la giornata di domenica sarà dedicata esclusivamente all’hairstyle, lunedì 17 il gruppo The Best Club sarà impegnato con un’attività formativa volta ad approfondire il tema del lusso accessibile. Un tema di estrema attualità che sta interessando tutti settori del mercato, inclusi il mondo della moda e del beauty.