“Da oggi è online un nuovo strumento di comunicazione studiato appositamente per informare i cittadini, in maniera quanto più capillare possibile, sull’attività amministrativa dell’ Amministrazione Schembari, dove sarà possibile ascoltare, oltre che leggere, tutti i comunicati stampa. Una pagina unica e innovativa di cui, ad oggi, solo il Comune di Comiso è dotato. A quasi due anni dal mio insediamento, posso affermare con soddisfazione che, tutte le informazioni relative alla giunta e all’operato di questa giunta, viene puntualmente riportato da tutte le testate giornalistiche. Dalla carta stampata, alle testate televisive, per concludere con i giornali online. Abbiamo inoltre a disposizione un sito istituzionale che contiene una mole incredibile di dati fruibili ad ogni cittadino, un’app che puntualmente viene aggiornata con notizie utili, una pagina social molto visitata e, la novità che da oggi è visibile sul web, la nuova pagina “area stampa ”. Questo mini giornale online si compone sostanzialmente di cinque sezioni semplici da leggere e di facile intuitività. In esso c’è la sezione dei comunicati stampa, della rassegna stampa quotidiana dedicata alla stampa cartacea, e di quella dedicata a tutti i giornali online che pubblicano notizie ed informazioni sull’attività del Comune di Comiso e dell’amministrazione. In più, c’è la sezione video, e quella interamente dedicata al calendario della raccolta differenziata 2020. Ma la vera novità di questo innovativo strumento di comunicazione, consiste nella possibilità di ascoltare i comunicati stampa e di leggerli in diverse lingue. È molto semplice potervi accedere. Basta cliccare sul link https://www.comune.comiso.rg.it/area-stampa/ e si aprirà una finestra dove si chiede se si vuole seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti del servizio di comunicazione. Una volta cliccato su “segui”, si da il consenso alle notifiche. In questo modo, su qualunque pc, tablet, notebook e cellulare, in tempo reale sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti. Naturalmente, “area stampa” si compone di tante altre cose che potrete scoprire navigando nella pagina. Mi corre l’obbligo di ringraziare il dott. Nunzio Ciarcià, tecnico informatico che già si occupa del sito istituzionale del comune, grazie al quale è stata possibile la realizzazione tecnica, e la dott.ssa Laura Incremona, responsabile del servizio di comunicazione istituzionale, che ha ideato e coordinato la pagina web. Buona navigazione”.

https://www.comune.comiso.rg.it/area-stampa/