Anche il Circolo Velico Kaucana sarà presente con quattro atleti, vale a dire Chiara Cartia, Tommaso Battaglia, Lucrezia Micieli e Paolo Salvo, alla Carnival Race, la manifestazione velica internazionale riservata alla classe Optimist che si svolgerà a Crotone dal 22 al 25 febbraio. Assieme a loro altri 250 giovanissimi velisti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Gli iscritti, infatti, arrivano, oltre che da varie zone della Penisola, anche da Malta, Olanda, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Spagna, Germania, Finlandia e Turchia. Ma non solo. Paolo Salvo e Lucrezia Micieli saranno a Crotone già in queste ore essendo stati convocati al secondo raduno interzonale dell’Italia meridionale. Quattro gli atleti siciliani che hanno risposto alla convocazione e due tra questi si fregiano della livrea del Cvk. Inutile dire che gli atleti iblei, a Crotone, cercheranno di mettersi in luce nella maniera migliore. Intanto è stata confermata anche per l’anno 2020 la sponsorizzazione della squadra agonistica da parte dell’Ati impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale del Comune di Ragusa. Il connubio sotto lo slogan “Amiamo l’ambiente” consentirà di rafforzare l’impegno del Cvk per la promozione dell’attività velica anche in vista dell’importante manifestazione nazionale, la Coppa Aico, che si svolgerà a Marina di Ragusa a fine maggio sotto l’organizzazione del Circolo Velico Kaucana.