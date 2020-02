“Gli ultimi episodi di cronaca che si sono registrati nei pronti soccorso di Modica e Vittoria, suggeriscono non solo una attenta riflessione su un fenomeno che, purtroppo, viene denunciato ormai da anni, ma impongono una azione concreta perché si garantisca finalmente massima sicurezza agli operatori sanitari nei luoghi di lavoro”. Così la presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa, Rosa Giaquinta, che interviene sugli episodi di violenza che si sono registrati nei giorni scorsi a danno del personale sanitario degli ospedali ragusani. “Condanniamo fermamente questi atti di violenza e non solo a parole – commenta Giaquinta-, ma abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare la possibilità di costituirci come parte civile nelle sede giudiziarie ogni qualvolta si rendesse necessario”.