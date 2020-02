Il quartiere Stratanova è già vestito a festa, tra colori e palloncini, attendiamo che i Banditore apra ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale di Scicli, che avrà inizio con la Grande Parata di Apertura, prevista per Sabato 22 Febbraio, alle ore 16.00 dalla Stratanova. Numerose le adesioni di scuole, ludoteche, associazioni, gruppi organizzati e famiglie che sfileranno in maschera per le vie barocche, guidati dalla banda Ottavio Penna. Il percorso sarà animato e colorato da sorprese e spettacoli itineranti!

Al termine della parata, sul palcoscenico verranno presentati i gruppi partecipanti e il programma delle quattro giornate. Gli Artisti di Strada e gli animatori daranno il benvenuto a grandi e piccini, in seconda serata saliranno sul palco i ragazzi di Insonnia, che porteranno alla consolle IVAN CAPPELLO, GIOVANNI VECA e il vocalist MC CASTY.

L’associazione Prismart, anche quest’anno alla guida del Carnevale, sarà presente con un Info point durante tutto l’evento, per dare informazioni e raccogliere iscrizioni per il PREMIO MIGLIORI MASCHERE, dedicato ai gruppi e coppie, che si assegnerà durante la serata di martedì, e le SFILATE DELLE MASCHERINE, dedicate ai più piccoli, nei pomeriggi di domenica e martedì.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.carnevalediscicli.it e i canali social, facebook ed instagram.

Il “Carnaluvari ra Strata Nova” è un evento cittadino, nato nella seconda metà degli anni Settanta, che ha colorato uno dei quartieri più caratteristici di Scicli, in centro storico, alle spalle del complesso del Carmine. Dal 2011 al 2016 il Carnaluvari non è stato realizzato, solo dal 2017, grazie ad alcuni associazioni giovanili ed al supporto del Comune di Scicli, la tradizione è rinata. Dal 2019 l’associazione PRISMART cura l’organizzazione dell’evento.