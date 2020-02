La voglia di stare assieme e di fare gruppo. Il Carnevale della parrocchia Sacro Cuore ha preso il via ieri con tutta una serie di iniziative che puntano a sviluppare il senso di fare comunità. E così in mattinata don Marco Diara e i parrocchiani che lo stanno collaborando, in particolare il gruppo giovanissimi e gli educatori Acr, si sono recati nella palestra della scuola Palazzello per animare una giornata speciale. Oltre alla musica e ai balli anche i giocolieri che non hanno mancato di attirare l’attenzione dei piccoli studenti presenti i quali sono rimasti molto soddisfatti dell’attenzione loro riservata. Poi, ieri sera, la festa si è spostata al teatro parrocchiale dove a farla da padrone è stata la degustazione dei cavati al sugo di maiale. Subito dopo tutti si sono spostati nei saloni della parrocchia per fare festa con i balli di gruppo. Numerosi i presenti. “Un bel momento – sottolinea don Diara – soprattutto la mattina a scuola perché c’è stata la possibilità concreta di sperimentare l’attività della parrocchia che si apre all’esterno. Ma anche ieri sera l’allegria è stata davvero travolgente. Un bel modo, tutti assieme, di trascorrere le giornate del Carnevale”. Ma non è finita. Infatti, domani, sabato 22 febbraio, il teatro parrocchiale, a partire dalle 16, farà da cornice alla festa in maschera per tutti i bambini promossa dall’Azione cattolica ragazzi. Ci saranno giocolieri e artisti di strada. Tra le novità di quest’anno, poi, il fatto che domenica 23 febbraio, alle 13,30, è prevista la partenza di un nutrito gruppo di parrocchiani per lo straordinario carnevale di Acireale. Il momento conclusivo è fissato per martedì 25 febbraio quando, alle 20,30, ci sarà il gran finale nel salone parrocchiale, con i balli in maschera e la degustazione del panino con salsiccia. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi in segreteria allo 0932.252861.