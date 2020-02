Le donne per l’arte e nell’arte. È questo il fil rouge della kermesse “Esser donna … e la sua bellezza”, una collettiva di pittura e scultura ma anche un contenitore di eventi nella settimana della festa delle donne, organizzato dal Movimento Italiano Casalinghe (MOICA) di Ragusa in collaborazione con la Camera di Commercio e il Centro Servizi culturali, nella Sala Borsa “Pippo Tumino” in via Natalelli.

Si comincia domenica 1° marzo alle ore 17 con l’inaugurazione della collettiva d’arte “Esser donna … e la sua bellezza”. In mostra 72 opere di 38 artisti provenienti dalle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa: Paolino Aria, Luisa Barrano, Silvana Boccadifuoco, Danilo Bracchitta, Irene Cammarana, Pinuccia Cannarella, Magaret Carpenzano, Guido Cicero, Rosanna Criscione, Maria Di Pasquale, Giuseppe Fratantonio, Stefania Gagliano, Carmela Garaffa, Antonella Giannone, Francesco Giglia, Rosaria Giurdanella, Alessandra Gugliotta, Rita Iacono, Emanuela Iemmolo, Cettina Incremona, Torquato La Mattina, Giuseppe La Rosa, Salvatore Licitra, Stefania Lo Monaco, Maria Concetta Manenti, Stella Meli, Antonella Modica, Maria Carmela Occhipinti, Mario Occhipinti, Sara Occhipinti, Anna Ottaviano, Luciano Piccitto, Rossella Renno, Maria Teresa Scarso, Pamela Siciliano, Maria Stracquadanio, Erzen Sylisufi, Eugenio Tallo. La serata inaugurale vedrà i saluti di Clorinda Arezzo, assessore alla Cultura del Comune di Ragusa e Anna Ottaviano presidentessa della locale sezione del MOICA, e gli interventi della poetessa Caterina Cellotti, della scrittrice Antonella Galuppi, del pittore e critico d’arte Alfredo Campo e dello storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. Concluderà Guido Cicero, direttore artistico della manifestazione. Modererà il giornalista Giovanni Criscione.

“L’idea di questa mostra – spiega Anna Ottaviano – è nata a Venezia, in occasione di una collettiva di artisti iblei Palazzo Zenobio lo scorso novembre. Ne abbiamo parlato con il professor Grasso che si è detto entusiasta di collaborare all’iniziativa del MOICA di Ragusa”. La mostra resterà aperta fino al 9 marzo e potrà essere visitata tutti i giorni, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20. L’ingresso è gratuito.

Il programma proseguirà sabato 7 marzo alle ore 17 negli stessi locali con una conferenza di Alfredo Campo su “Artemisia Gentileschi: una donna artista da non dimenticare”. Nel suo intervento il critico e artista vittoriese ripercorrerà, attraverso un mix di parole e immagini, le tappe salienti della vita e dell’opera della celeberrima pittrice romana di scuola caravaggesca.

Il clou della manifestazione sarà domenica 8 marzo, sempre alle ore 17, con la serata dal titolo “Insieme con l’Arte. Poesie, storie, riflessioni e…”. Antonella Galuppi, Marisa Scivoletto e Fernanda Grana affronteranno temi legati alla presenza femminile nell’arte e nella cultura siciliana, mentre le poetesse Silvana Blandino, Franca Cavallo ed Elia Scionti del Caffè letterario “Quasimodo” di Modica leggeranno versi e brani letterari. Prevista anche una sfilata di abiti dipinti dall’artista Silvana Boccadifuoco.